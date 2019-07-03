До конца текущего года Украина должна выплатить 70,2 миллиарда гривен — 2,7 миллиардов долларов — внешних долгов.
Об этом сегодня, 3 июля, сообщают украинские средства массовой информации.
Издание "Украинские новости" же указывает, что постсоветской республике придется расплачиваться с внешними долгами и в следующем году. Заплатить Киеву, отмечают авторы материала, предстоит 181,2 миллиардов гривен — 6,9 миллиардов долларов.
У Украины, отмечает издание, помимо внешних есть и внутригосударственные долги. Так, в следующим году, например, указывают авторы материала, постсоветской республике необходимо будет выплатить 170,7 миллиардов гривен — порядка 6,5 миллиардов долларов.
Напомним, что в конце мая текущего года сообщалось о намерениях Украины потратить порядка 40% государственного бюджета на выплату государственного долга.
Тогда же украинский олигарх Игорь Коломойский, отметим, обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с советом объявить дефолт и не отдавать никакие долги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, по словам главы Министерства финансов Российской Федерации, может, но не хочет выплачивать свой долг России.
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