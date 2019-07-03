Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года

Мир » Бывший СССР » Украина print

До конца текущего года Украина должна выплатить 70,2 миллиарда гривен — 2,7 миллиардов долларов — внешних долгов.


"Украина вернет долг России — даже если не хочет\"

Об этом сегодня, 3 июля, сообщают украинские средства массовой информации.

Издание "Украинские новости" же указывает, что постсоветской республике придется расплачиваться с внешними долгами и в следующем году. Заплатить Киеву, отмечают авторы материала, предстоит 181,2 миллиардов гривен — 6,9 миллиардов долларов.

У Украины, отмечает издание, помимо внешних есть и внутригосударственные долги. Так, в следующим году, например, указывают авторы материала, постсоветской республике необходимо будет выплатить 170,7 миллиардов гривен — порядка 6,5 миллиардов долларов.

Напомним, что в конце мая текущего года сообщалось о намерениях Украины потратить порядка 40% государственного бюджета на выплату государственного долга.

Тогда же украинский олигарх Игорь Коломойский, отметим, обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с советом объявить дефолт и не отдавать никакие долги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, по словам главы Министерства финансов Российской Федерации, может, но не хочет выплачивать свой долг России.

Читайте также:

Чем закончится сага об украинском долге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы долг украина экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита
Недвижимость
Квартира-распашонка: особенности планировки и стоит ли покупать?
Новости спорта
Кроссфит: плюсы и минусы тренировок
Новости Все >
Спасшего гражданского в пожаре на АС-12 капитана звали Дмитрий Соловьев
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Госсовет Крыма
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
"СР": в Карелии отозван антинародный законопроект о монетизации льгот
Минюст зарегистрировал попечительский совет РФС Михельсона
Путин призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в России
Мурманский губернатор перенес отчет о работе из-за ЧП с подводниками
Футболист Аршавин развелся с женой
ЦИК не нашел в петиции по выборам в Мосгордуму оснований для проверок
Футболист Дядюн ушел из "Балтики" и подписал контракт с "Химками"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме

На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.

Симптомы нехватки магния в организме
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Прибалтика
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Новости Красноярска
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Руслан Веснянко Грузинский майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Любовь Степушова 10 государств ЕС: в Германии и Франции нет демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"
Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года
Минздрав: россиянки чаще всего умирают от новообразований
Голикова назвала катастрофическими темпы потери населения России
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Пьяный якутский депутат избил сотрудника полиции лопатой
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
ВКС России испытали новую противоракету
В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
ВКС России испытали новую противоракету
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Депутат из России погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ