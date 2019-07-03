Украина должна выплатить почти $3 млрд внешних долгов до конца года

До конца текущего года Украина должна выплатить 70,2 миллиарда гривен — 2,7 миллиардов долларов — внешних долгов.



"Украина вернет долг России — даже если не хочет\"

Об этом сегодня, 3 июля, сообщают украинские средства массовой информации.

Издание "Украинские новости" же указывает, что постсоветской республике придется расплачиваться с внешними долгами и в следующем году. Заплатить Киеву, отмечают авторы материала, предстоит 181,2 миллиардов гривен — 6,9 миллиардов долларов.

У Украины, отмечает издание, помимо внешних есть и внутригосударственные долги. Так, в следующим году, например, указывают авторы материала, постсоветской республике необходимо будет выплатить 170,7 миллиардов гривен — порядка 6,5 миллиардов долларов.

Напомним, что в конце мая текущего года сообщалось о намерениях Украины потратить порядка 40% государственного бюджета на выплату государственного долга.

Тогда же украинский олигарх Игорь Коломойский, отметим, обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с советом объявить дефолт и не отдавать никакие долги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, по словам главы Министерства финансов Российской Федерации, может, но не хочет выплачивать свой долг России.

Читайте также:

Чем закончится сага об украинском долге.