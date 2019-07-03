Современная Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков.
Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Сергей Строчак.
По словам специалиста, у постсоветской республики есть деньги для выплаты своего долга перед Российской Федерацией, но Киев просто не хочет платить.
Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко и вовсе заявлял, будто страна не обязана выплачивать России долг в 3 миллиарда долларов. Экс-глава постсоветской республики отметил, что другой бывший президент Украины — Виктор Янукович — якобы вывез эти деньги за пределы страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить "бедную" постсоветскую республику в страну "со средним уровнем дохода".
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