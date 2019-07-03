Депутат Рады предложила защитить украинский язык от мата

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ольга Богомолец внесла на рассмотрение парламента законопроект, который должен защитить украинский язык от матерных слов.



Украинский язык стал «исключительным» на Украине / Новости от 25.04.2019 11:34

Документ под названием "О противодействии сквернословию" опубликован на официальном сайте Рады. По словам автора инициативы, использование нецензурной лексики в публичном пространстве вызывает у нее "острое желание изменить нынешние реалии".

В случае принятия законопроекта на Украине будет запрещено использование бранных слов в теле- и радиоэфире, СМИ, в интернете и во время публичных выступлений. Публичные лица в случае нарушения могут быть оштрафованы и отправлены на общественные работы. Под запрет попадут также все аудиовизуальные материалы, в которых используется мат, за исключение фильмов.

Список бранных слов, запрещенных к употреблению и распространению, установит кабинет министром Украины, указывает депутат.