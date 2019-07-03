Asahi Shimbun: переговоры Японии с РФ о мирном договоре зашли в тупик

Переговоры Японии с Российской Федерации о заключении двустороннего мирного договора зашли в тупик.



Россия и Япония снова делят Курилы: история спора за острова / Новости от 08.01.2019 17:35

Об этом сообщает японская национальная газета Asahi Shimbun.

Премьер-министр Страны восходящего Солнца Абэ Синдзо пошел на крупную уступку, напоминают авторы материала. Вместо того, чтобы требовать от РФ передачи Японии всех четырех "захваченных" СССР Курильских островов, Синдзо просит вернуть стране лишь два острова.

Администрация японского премьер-министра, сообщает Asahi Shimbun, должна признать провал своей стратегии по ведению переговоров с Москвой по поводу Курил и немедленно переосмыслить ее.

Токио, пишут авторы материала, наверняка рассчитывало, что в ходе недавнего саммита Большой двадцатки в Осаке проявятся основные очертания мирного соглашения между Японией и Россией.

В реальности никакого особого прогресса достигнуто не было, напоминает Asahi Shimbun.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в том, чтобы отложить решение территориального спора на неопределенный срок. Глава РФ, например, заявлял, указывают СМИ Японии, что Москве и Токио стоит заключить мирный договор без предварительных договоренностей.

Абэ Синдзо же не понял главу России, пишут авторы материала, неверно истолковав его заявление. Глава России, указывают они, не заинтересован в возвращении Курил Стране восходящего Солнца.

"Абэ следует постыдиться своей дипломатической наивности", — считают в Asahi Shimbun.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Япония попросила Соединенные Штаты Америки и государства Европы писать имя своего премьер-министра иначе.

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