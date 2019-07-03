Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в начале своей речи процитировала президента России Владимира Путина, который заявил о смерти современной идеи либерализма.
Глава МИД предупредила, что собирается начать свое выступление с цитаты человека, услышать высказывание которого ожидают немногие. "И это президент Владимир Путин", - сказала она.
"Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", - раскритиковала российского лидера Фриланд.
Министр добавила, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддерживает демократию и мировой порядок, основанный на международном праве.
Ранее Владимир Путин в интервью Financial Times сказал о том, что либеральная идея себя изжила, поскольку вступила в противоречие с интересами общества. "Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права", - привел пример президент России.
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