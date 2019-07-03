Осенью текущего года на Украине выйдет настольная игра под названием "НАТО-Украина".
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ольга Иванова, один из создателей "НАТО-Украина", рассказала, что игра будет распространяться в основном онлайн — напечатано будет лишь небольшое количество экземпляров.
Также Иванова указала, что создатели игры планируют привести ее презентации сразу в 24 областях постсоветской республики.
По словам специалиста, настольная игра расскажет о Североатлантическом альянсе в доступной форме. Молодежь Украины, поясняет Иванова, благодаря игре узнают, какие позитивные изменения принесет стране сотрудничество и вступление в НАТО.
"Интерфакс-Украина" отмечает, что настольная игра "НАТО-Украина" спонсируется посольством Великобритании в постсоветской республике.
Согласно предоставленной информации, сразу 57 экземпляров настольной игры будут переданы в учебные заведения Украины.
Ольга Иванова рассчитывает, что "НАТО-Украина" увидит свет уже в ноябре.
Напомним, что вступление Украины в Североатлантический альянс после государственного переворота 2014 года является одним из приоритетных направлений внешней политики постсоветской республики.
Отметим, что в текущем году Киев утвердил стратегический курс на получение полноправного членства страны в Европейском союзе и НАТО на уровне Конституции.
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