Верховный суд США отказался добавить графу "гражданство" в бланки для переписи населения 2020 года по просьбе президента Дональда Трампа.
"Очень грустное время настало для Америки, когда нам не позволили включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в перепись 2020 года!", - прокомментировал решение суда американский лидер на своей странице в Twitter.
Трамп добавил, что он попросил министерство торговли и министерство юстиции завершить "эту важную инициативу". Вопрос добавления графы о гражданстве был заблокирован из-за недостаточных оснований. По мнению противников этой идеи, включение подобного вопроса в бланки переписи приведет к тому, что миллионы людей не будут подсчитаны, поскольку не признаются в отсутствии гражданства США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
1 июля на глубоководном аппарате военно-морского флота России произошел пожар.