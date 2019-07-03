Верховный суд США отказался добавить "гражданство" в бланки переписи

Верховный суд США отказался добавить графу "гражданство" в бланки для переписи населения 2020 года по просьбе президента Дональда Трампа.



Трамп решил отменить право на гражданство США по рождению / Новости от 31.10.2018 16:55

"Очень грустное время настало для Америки, когда нам не позволили включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в перепись 2020 года!", - прокомментировал решение суда американский лидер на своей странице в Twitter.

Трамп добавил, что он попросил министерство торговли и министерство юстиции завершить "эту важную инициативу". Вопрос добавления графы о гражданстве был заблокирован из-за недостаточных оснований. По мнению противников этой идеи, включение подобного вопроса в бланки переписи приведет к тому, что миллионы людей не будут подсчитаны, поскольку не признаются в отсутствии гражданства США.