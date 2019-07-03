Власти Японии дали указание срочно эвакуировать сотни тысяч людей в трех городах региона Кюсю на юго-западе страны из-за продолжающих сильных ливней.
Приказы об эвакуации получили города Кагосима, Кирисима и Аира с населением в общей сложности 728 тысяч человек. Такое решение было принято в связи с угрозой стихийных бедствий из-за ливней, которые обрушились на регион с прошлой пятницы. Местные власти и метеорологическое агентство Японии призвали жителей приготовиться к возможным наводнениям и оползням.
Количество осадков в некоторых районах Кюсю превысило 900 мм. Ожидается, что в регионе выпадет до 350 мм осадков за сутки до утра четверга.
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