Власти Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за сильных ливней

Власти Японии дали указание срочно эвакуировать сотни тысяч людей в трех городах региона Кюсю на юго-западе страны из-за продолжающих сильных ливней.



Наводнение в Японии унесло уже 209 жизней / Новости от 14.07.2018 19:51

Приказы об эвакуации получили города Кагосима, Кирисима и Аира с населением в общей сложности 728 тысяч человек. Такое решение было принято в связи с угрозой стихийных бедствий из-за ливней, которые обрушились на регион с прошлой пятницы. Местные власти и метеорологическое агентство Японии призвали жителей приготовиться к возможным наводнениям и оползням.

Количество осадков в некоторых районах Кюсю превысило 900 мм. Ожидается, что в регионе выпадет до 350 мм осадков за сутки до утра четверга.