Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил специального представителя Государственного департамента США в Киеве Курта Волкера за "все, что лично он и администрация президента Трампа делают для помощи Украине".
Зеленский добавил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.
"Свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе и разведение сил и средств в Станице Луганской", - сказал он.
Украинский лидер подчеркнул, что "Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта", поскольку не поддержала перемирие, предложенное украинской стороной.
Напомним, решение об отводе войск было принято на встрече Минской контактной группы, заседание которой состоялось после вступления Владимира Зеленского в должность президента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
На протяжение дня вы часто ощущаете внезапную усталость, которая появляется без причины? А может вас донимают мышечные спазмы? Причина этого может заключаться в недостатке магния в вашем организме.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
МЭР пытается отвести внимание общественности от тех точек, где реально разворовываются государственные средства, заявил Валерий Гартунг.