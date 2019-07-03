Зеленский поблагодарил спецпредставителя США за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил специального представителя Государственного департамента США в Киеве Курта Волкера за "все, что лично он и администрация президента Трампа делают для помощи Украине".



В Донбассе в районе Станицы Луганской началось разведение сил / Новости от 26.06.2019 16:22

Зеленский добавил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

"Свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе и разведение сил и средств в Станице Луганской", - сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что "Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта", поскольку не поддержала перемирие, предложенное украинской стороной.

Напомним, решение об отводе войск было принято на встрече Минской контактной группы, заседание которой состоялось после вступления Владимира Зеленского в должность президента.