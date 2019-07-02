В Боливии обнаружили неизвестный смертельный вирус

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о смерти пациентки от неизвестного ранее вируса. От большой уже заразились двое врачей, которые срочно были госпитализированы. Монтаньо утверждает, что инцидент может перерасти в эпидемию смертельного вируса.



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Медицинские учреждения Боливии были переведены на чрезвычайный режим работы. У заболевших отмечают лихорадку, боль в животе и головную боль. Глава Минздрава сообщила об обнаруженном вирусе во Всемирную организацию здравоохранения, которая уже выслала в Ла-Пас трех международных специалистов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что человечество было создано особыми вирусами.

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