Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о смерти пациентки от неизвестного ранее вируса. От большой уже заразились двое врачей, которые срочно были госпитализированы. Монтаньо утверждает, что инцидент может перерасти в эпидемию смертельного вируса.
Медицинские учреждения Боливии были переведены на чрезвычайный режим работы. У заболевших отмечают лихорадку, боль в животе и головную боль. Глава Минздрава сообщила об обнаруженном вирусе во Всемирную организацию здравоохранения, которая уже выслала в Ла-Пас трех международных специалистов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что человечество было создано особыми вирусами.
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