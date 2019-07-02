В США у пользователей мобильной связи компании AT&T возникли проблемы со звонками в экстренные службы. Номер 911 оказался недоступен для клиентов AT&T, поэтому им рекомендовали звонить напрямую в службы спасения. Позже компания устранила неисправность.
Однако это не помогло AT&T избежать критики, которая обрушилась на компанию в Twitter. Пользователи социальной сети утверждают, что некоторые люди могли пострадать от сбоя, поэтому советуют компании готовиться к судебным искам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сбое, который недавно произошел на сервере ГИБДД. По этой причине инспекция не могла некоторое время выписывать штрафы.
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