Банк SEB провел опрос с целью выяснить, сколько зарабатывают граждане Эстонии моложе 25 лет.
Выяснилось, что подавляющее большинство молодых эстонцев зарабатывают в пределах от 800 до 1200 евро в месяц.
Согласно предоставленной банком SEB информации, доходы граждан постсоветской республики моложе 25 лет за последние три года лишь растут.
Примечательно, что растет и удовлетворенность молодых эстонцев своей заработной платой — так, почти половина опрошенных, например, считают свою заработную плату достойной и справедливой.
22% молодых людей, сообщает SEB, зарабатывают больше 1200 евро в месяц.
Отметим, что 1200 евро составляет 85860 рублей.
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