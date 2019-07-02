Опрос: 22% граждан Эстонии моложе 25 лет зарабатывают свыше 1200 евро

Банк SEB провел опрос с целью выяснить, сколько зарабатывают граждане Эстонии моложе 25 лет.



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Выяснилось, что подавляющее большинство молодых эстонцев зарабатывают в пределах от 800 до 1200 евро в месяц.

Согласно предоставленной банком SEB информации, доходы граждан постсоветской республики моложе 25 лет за последние три года лишь растут.

Примечательно, что растет и удовлетворенность молодых эстонцев своей заработной платой — так, почти половина опрошенных, например, считают свою заработную плату достойной и справедливой.

22% молодых людей, сообщает SEB, зарабатывают больше 1200 евро в месяц.

Отметим, что 1200 евро составляет 85860 рублей.