На первом заседании Европарламента нового созыва сразу 29 британских парламентариев устроили демарш.
Об этом сообщает BBC News.
Все они, согласно предоставленной информации, поддерживают выход Великобритании из Европейского союза. Когда заиграл европейский гимн, британские парламентарии показательно повернулись спиной к своим коллегам.
Напомним, что Великобритания должна выйти из Евросоюза 31 октября текущего года.
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