Сторонники Brexit повернулись спиной к коллегам в Европарламенте

На первом заседании Европарламента нового созыва сразу 29 британских парламентариев устроили демарш.



Brexit вслепую: Мэй готова выводить Великобританию из ЕС без соглашения / Новости от 21.09.2018 20:34

Об этом сообщает BBC News.

Все они, согласно предоставленной информации, поддерживают выход Великобритании из Европейского союза. Когда заиграл европейский гимн, британские парламентарии показательно повернулись спиной к своим коллегам.

Напомним, что Великобритания должна выйти из Евросоюза 31 октября текущего года.