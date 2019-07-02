Российская Федерация выступает категорически против санкционного давления на Иран.
Об этом заявил сегодня вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Россия будет всячески противодействовать "иранофобии," раздуваемой Соединенными Штатами Америки, добавил он.
Илья Умаханов отметил, что США ведут "безответственную" политику в отношении Ирана даже вопреки интересам своих союзников из континентальной Европы.
Вице-спикер Совета Федерации указал, что ситуация между США и Ираном схожа с ситуацией меж США и РФ. Умаханов заявил, что Российская Федерация ощущает "русофобию", которую при помощи санкционного давления оказывает Вашингтон.
Россию и Иран "связывают общие враги", признал Умаханов, но, если бы их не было, дружба между Москвой и Тегераном не стала бы меньше.
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