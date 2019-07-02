Forsal: Запад конфликтует с РФ из-за ее олигархов и коррупции

Причиной конфликта Российской Федерации и стран Запада выступает не личность действующего президент РФ Владимира Путина, как считают многие.



Половина жителей стран Запада не верит в объективность СМИ по отношению к России / Новости от 23.10.2018 11:50

Об этом в своей статье для издания Forsal пишет директор российских исследований в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне Брайан Уитмор.

Специалист указывает, что причиной столкновения РФ и Запада на самом деле является системный конфликт, похожий на период холодной войны. Брайан Уитмор считает, что Украина, Грузия и Молдавия — Западный Берлин сегодняшнего времени.

Для западных государств, пишет эксперт, характерными признаками являются права личности, ответственность властей, правовое государство и выполнение договоров.

Для Российской Федерации же, заявляет Уитмор, характерными признаками являются зависимость клиента от начальника, олигархические клановые структуры и коррупция. То же самое, указывает специалист, было и в период Великого Московского княжества, и Российской Империи, и в СССР.

Россией правят неформальные институты, резюмирует Уитмор, что противоречит западной системе власти, основанной на официальных институтах.

Западу, указывает специалист, необходимо оставить Украину, Грузию и Молдавию в своей системе политических координат. Это, убежден Уитмор, не только спасет постсоветские страны, но и обеспечит безопасность Соединенных Штатов Америки и государств Европы.