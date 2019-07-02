Причиной конфликта Российской Федерации и стран Запада выступает не личность действующего президент РФ Владимира Путина, как считают многие.
Об этом в своей статье для издания Forsal пишет директор российских исследований в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне Брайан Уитмор.
Специалист указывает, что причиной столкновения РФ и Запада на самом деле является системный конфликт, похожий на период холодной войны. Брайан Уитмор считает, что Украина, Грузия и Молдавия — Западный Берлин сегодняшнего времени.
Для западных государств, пишет эксперт, характерными признаками являются права личности, ответственность властей, правовое государство и выполнение договоров.
Для Российской Федерации же, заявляет Уитмор, характерными признаками являются зависимость клиента от начальника, олигархические клановые структуры и коррупция. То же самое, указывает специалист, было и в период Великого Московского княжества, и Российской Империи, и в СССР.
Россией правят неформальные институты, резюмирует Уитмор, что противоречит западной системе власти, основанной на официальных институтах.
Западу, указывает специалист, необходимо оставить Украину, Грузию и Молдавию в своей системе политических координат. Это, убежден Уитмор, не только спасет постсоветские страны, но и обеспечит безопасность Соединенных Штатов Америки и государств Европы.
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