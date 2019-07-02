Доходы государственного бюджета Украины в июне текущего составили 80,1 миллиардов гривен.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы Украины.
Согласно предоставленной информации, доходы получились на 17,8% ниже ожидаемого уровня.
В целом недовыполнение доходной части государственного бюджета за первые шесть месяцев этого года достигло 5%, отмечают специалисты.
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