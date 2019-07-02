Доходы Украины в июне получились на 17,8% ниже ожидаемого уровня

Доходы государственного бюджета Украины в июне текущего составили 80,1 миллиардов гривен.



Украинская власть поняла, что экономика страны на грани краха / Новости от 01.06.2019 21:04

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы получились на 17,8% ниже ожидаемого уровня.

В целом недовыполнение доходной части государственного бюджета за первые шесть месяцев этого года достигло 5%, отмечают специалисты.