Порошенко заявил о близящемся "ползучем пророссийском реванше"

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал свое недовольство идеей предоставить русскому языку статус официального в Донбассе.



Порошенко пугает украинцев масштабной войной с Россией / Новости от 28.11.2018 11:54

Видением ситуации экс-глава постсоветской республики поделился в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Предложение предоставить русскому языку статус официального на территории Донбасса, считает Петр Порошенко, есть признак того, что "ползучий пророссийский реванш становится все ближе".

"Торговля языком", убежден бывший президент Украины, не принесет Украины никаких дивидендов — Российскую Федерацию не остановит, написал Порошенко, и Крымский полуостров и ДНР с ЛНР Киеву не вернет.

Главной целью реванша — "ползучего" и "пророссийского", уверен экс-глава постсоветской республики, является остановка движения Украины к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе и возвращение страны в сферу влияния соседней России.

Напомним, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан предложил сделать русский язык в Донбассе официальным в том случае, если украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.