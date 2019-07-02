Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что формат Минских договоренностей не позволит урегулировать конфликт в Донбассе. По мнению политика, неэффективность соглашений признали даже в Европе, что говорит о необходимости создать новый формат.
Кравчук предложил украинским властям начать прямой диалог с Россией, чтобы уйти от ненужных посредников.
"Минский процесс - это ширма, за которой скрывают реальные намерения по Донбассу. Но не стоит винить Украину в том, что она идет на поводу, ведь европейские лидеры тоже доверились России в 2014 году", - пояснил свою позицию Леонид Кравчук.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Леонид Кравчук публично поддержал Владимира Зеленского и заявил, что негатив в его адрес - это неуважение ко всему украинскому народу.
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