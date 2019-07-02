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Источник Правда.Ру

Чехия аннулировала запрет на полеты российских авиакомпаний

Мир print

Министерство транспорта Чехии разрешило российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страну до 7 июля. Ранее российский Минтранс уже заявлял о том, что Чехия своим запретом нарушает соглашение стран о беспрепятственном воздушном сообщении.


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Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запрете российским авиакомпаниям "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" совершать рейсы в Прагу и Карловы Вары. Источник, знакомый с ситуаций заявлял, что запрет связан с конфликтом стран вокруг транссибирских трасс.

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Темы чехия победа аэрофлот авиалинии авиакомпании уральские авиалинии
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