По подсчетам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, страна потеряет в текущем году около $710 млн из-за обострения отношений с РФ. Недавно президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое запрещает российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию.
Квривишвили утверждает, что из-за прекращения воздушного сообщения между странами, количество российских туристов, которые посетят в этом году Грузию сократится на 1 миллион человек. Глава Национальной администрации туризма сообщила, что ведомство пытается минимизировать ущерб, поэтому выходит на новые рынки - в США и Европу.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который рассказал о последствиях отмены воздушного сообщения.
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