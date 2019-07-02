Грузия потеряет $710 млн из-за сокращения турпотока из России

По подсчетам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, страна потеряет в текущем году около $710 млн из-за обострения отношений с РФ. Недавно президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое запрещает российским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Грузию.



Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов / Новости от 24.06.2019 20:05

Квривишвили утверждает, что из-за прекращения воздушного сообщения между странами, количество российских туристов, которые посетят в этом году Грузию сократится на 1 миллион человек. Глава Национальной администрации туризма сообщила, что ведомство пытается минимизировать ущерб, поэтому выходит на новые рынки - в США и Европу.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который рассказал о последствиях отмены воздушного сообщения.

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