Источник объяснил запрет полетов над Чехией российским авиакомпаниям

"Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу из-за аннуляции разрешения на полеты над территорией Чехии. Источник, знакомый с ситуаций пояснил РИА Новости, что разрешение на полеты было отозвано чешской стороной в связи с имеющимися разногласиями.



Российские авиакомпании отказываются от самолетов семейства «Ту» / Новости от 28.11.2018 10:54

В частности, чешские авиавласти не смогли договориться с российским транспортным регулятором относительно использования Czech Airlines транссибирских трасс для полетов в Сеул.

В российском Минтрансе уже заявили, что запрет российским авиакомпаниям летать над Чехией нарушает соглашение о совместном использовании воздушного пространства между странами. Позднее в "Уральских авиалиниях" рассказали, что смогли возобновить полеты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как словацкие истребители сопровождали пассажирский самолет, который следовал в Харьков.

Читайте также:

MH17: почему голландцы наехали на Украину