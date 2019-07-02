"Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу из-за аннуляции разрешения на полеты над территорией Чехии. Источник, знакомый с ситуаций пояснил РИА Новости, что разрешение на полеты было отозвано чешской стороной в связи с имеющимися разногласиями.
В частности, чешские авиавласти не смогли договориться с российским транспортным регулятором относительно использования Czech Airlines транссибирских трасс для полетов в Сеул.
В российском Минтрансе уже заявили, что запрет российским авиакомпаниям летать над Чехией нарушает соглашение о совместном использовании воздушного пространства между странами. Позднее в "Уральских авиалиниях" рассказали, что смогли возобновить полеты.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как словацкие истребители сопровождали пассажирский самолет, который следовал в Харьков.
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