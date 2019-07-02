Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко срочно затребовал от НАТО изменить план маневров из-за "действий РФ". Военный чиновник утверждает, что Россия перекрыла один из районов, который должен был использоваться для совместных учений "Sea Breeze".
На самом деле, украинских моряков напугал российский сторожевой корабль "Сметливый", который сопровождает американский эсминец "Карни". В совместных учениях принимают участие около десятка военных кораблей и самолетов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что НАТО проводит масштабные военные учения в Польше.
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