Присутствие "Сметливого" заставило НАТО изменить ходм маневров

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко срочно затребовал от НАТО изменить план маневров из-за "действий РФ". Военный чиновник утверждает, что Россия перекрыла один из районов, который должен был использоваться для совместных учений "Sea Breeze".



НАТО против «российской агрессии»: альянс проводит крупнейшие учения со времён Холодной войны / Новости от 29.10.2018 19:18

На самом деле, украинских моряков напугал российский сторожевой корабль "Сметливый", который сопровождает американский эсминец "Карни". В совместных учениях принимают участие около десятка военных кораблей и самолетов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что НАТО проводит масштабные военные учения в Польше.

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