На одном из полей Италии появился по-настоящему гигантский портрет крестителя Руси князя Владимира.
При помощи трактора его "нарисовал" знаменитый итальянский художник Дарио Гамбарин.
Свою работу творец приурочил к предстоящему визиту в Ватикан действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. Именно поэтому, пояснил художник, он и решил сделать портрет князя Владимира.
Отметим, что встреча главы Российской Федерации Владимира Путин и Папы Римского Франциска запланирована на послезавтра, 4 июля.
Напомним, что в 2017 году Дарио Гамбарин сделал на поле гигантский портрет Владимира Путина — тот рисунок был приурочен к саммиту Большой двадцатки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Певица поддержала митингующих в Тбилиси, которые ежедневно собираются у здания парламента Грузии.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.