Итальянский художник "нарисовал" на поле портрет князя Владимира

На одном из полей Италии появился по-настоящему гигантский портрет крестителя Руси князя Владимира.

При помощи трактора его "нарисовал" знаменитый итальянский художник Дарио Гамбарин.

Свою работу творец приурочил к предстоящему визиту в Ватикан действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. Именно поэтому, пояснил художник, он и решил сделать портрет князя Владимира.

Отметим, что встреча главы Российской Федерации Владимира Путин и Папы Римского Франциска запланирована на послезавтра, 4 июля.

Напомним, что в 2017 году Дарио Гамбарин сделал на поле гигантский портрет Владимира Путина — тот рисунок был приурочен к саммиту Большой двадцатки.