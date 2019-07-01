Борис Джонсон назвал слова Путина о либерализме "колоссальным вздором"

Один из претендентов на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон назвал "колоссальным вздором" заявление Владимира Путина о том, что идея либерализма себя изжила.



Путин: либеральная идея изжила себя / Новости от 28.06.2019 09:14

Как написал политик в авторской колонке для газеты The Telegraph, Великобритания является самым убедительным примером того, что свободное и открытое общество является лучшим местом для бизнеса и инвестиций. У британцев есть два "гаранта и защитника социальной свободы - демократия и верховенство права". Эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием государства, считает Джонсон.

"Говоря прямо, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и их приспешников, где журналистов убивают. Где над "либеральными ценностями" смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд", - съязвил британский политик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заявление Путина о том, что либерализм себя изжил, совершило на Западе эффект разорвавшейся бомбы и было расценено как подрыв либерального западного порядка. Но в рядах либералов нет единства, и предчувствие краха витает над ними.

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