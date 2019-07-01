Аксенов намерен показать миру данные о нанесенном Украиной ущербе Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал представить всему миру результаты работы республиканских властей по оценке ущерба от нахождения полуострова в составе Украины.



В Госдуме оценили нанесенный Украиной ущерб Крыму в 1,5 трлн рублей / Новости от 03.04.2019 20:27

"Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм", - написал он на своей странице в Facebook.

Аксенов добавил, что "очень важная и нужная работа" по определению ущерба, которую инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, будет доведена до логического конца. Большая часть средств в рамках федеральных и региональных программ тратится "на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины", подчеркнул глава Крыма.

"И, конечно, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, а значит, будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года", - заключил политик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева ущерб, причиненный Крыму за время нахождения полуострова в составе этой страны. В Государственном совете Республики Крым позднее оценили его в 2,5 трлн рублей. Рабочая группа также оценила ущерб из-за энергоблокады в 2015 году в 1 миллиард рублей.

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