Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ готова произвести обмен летчика Константина Ярошенко на осужденных американцев.
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Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.