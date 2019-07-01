Климкин ушел в "политический отпуск" на фоне конфликта с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил уйти в "политический отпуск" на фоне конфликта с президентом Владимиром Зеленским.



Зеленский повторно просит Раду освободить Климкина от должности главы МИД / Новости от 11.06.2019 15:57

"Принял решение поехать в политический отпуск. Пришло время создать настоящую команду", - написал он на своей странице в Facebook.

Дипломат напомнил, что Киев не должен попасть в "русскую ловушку" из-за внутренних дискуссий.

Напомним, 27 июня президент Украины возмутился тем, что узнает о действиях главы МИД из интернета. Так он отреагировал на решение ведомства не предоставлять ему информации о ноте России с указанием возможностей, которые Киев можем использовать для освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе.

В свою очередь Климкин пояснил, что он расходится с президентом во мнении по вопросам противодействия "российской агрессии".

В ближайшее время состоится заседание комитета Верховной рады по иностранным делам, где депутаты обсудят снятие с должности Климкина и назначение на этот пост дипломата Вадима Пристайко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Климкин обещал покинуть свой пост после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

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