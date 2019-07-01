В польском городе Дравско-Поморском будет создан центр боевой подготовки для американских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - приводит его слова агентство РИА "Новости".
В мае Вашингтон заявлял о планах усилить в Польше американский военный контингент, улучшить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.
Президент Польши Анджей Дуда также подписал декларацию о военном сотрудничестве с США во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Документ предполагает создание на территории Польши военной базы для 1 тысячи военных из США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша заявила решительный протест планам сокращения фондов ЕС в рамках нового бюджета после объявления о возможном появлении базы США в стране.
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