В Польше создадут центр боевой подготовки для солдат США

В польском городе Дравско-Поморском будет создан центр боевой подготовки для американских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



США оценивают необходимость создания базы в Польше / Новости от 21.11.2018 00:06

"В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - приводит его слова агентство РИА "Новости".

В мае Вашингтон заявлял о планах усилить в Польше американский военный контингент, улучшить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

Президент Польши Анджей Дуда также подписал декларацию о военном сотрудничестве с США во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Документ предполагает создание на территории Польши военной базы для 1 тысячи военных из США.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Польша заявила решительный протест планам сокращения фондов ЕС в рамках нового бюджета после объявления о возможном появлении базы США в стране.

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