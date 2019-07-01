В юго-западной части Японии уже третий день продолжают идти проливные дожди. Местные власти предупреждают жителей о рисках оползней и подтопления. Всего предупреждения получили более миллиона японцев. Им рекомендовали покинуть место жительства и переместиться в более безопасные районы.
Власти Кагосимы уже принудительно эвакуировали около шести тысяч человек, что свидетельствует о серьезных угрозах со стороны непогоды.
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Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.