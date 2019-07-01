Миллиону японцев рекомендовали эвакуироваться из-за дождей

В юго-западной части Японии уже третий день продолжают идти проливные дожди. Местные власти предупреждают жителей о рисках оползней и подтопления. Всего предупреждения получили более миллиона японцев. Им рекомендовали покинуть место жительства и переместиться в более безопасные районы.



Как лидеры G20 спасаются от ливня в японской Осаке / Новости от 27.06.2019 17:55

Власти Кагосимы уже принудительно эвакуировали около шести тысяч человек, что свидетельствует о серьезных угрозах со стороны непогоды.