На востоке Ливии началась всеобщая мобилизация против Турции

Лидер Палаты представителей востока Ливии Агила Салех объявил о всеобщей мобилизации из-за угроз Турции. Примечательно, что Палата представителей востока Ливии сотрудничает с Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.



Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником / Новости от 06.04.2019 06:21

Такое решение Салех принял из-за недавнего инцидента в городе Адждабия, где были задержаны два гражданина Турции. Власти города объяснили свое решение тем, что соответствующее указание было издано Хафтаром в ответ на финансирование террористических группировок Турции.

Министерство иностранных дел Турции поставило ливийским властям ультиматум, либо турецкие граждане будут освобождены, либо силы Хафтара станут военными целями Турции.