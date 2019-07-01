На карте мира с официального сайта "Большой двадцатки" Курильские острова отмечены как японская территория. В МИД России пояснили, что Япония всегда включала южные Курильские острова в свой состав на географических картах, поэтому российские дипломаты уже давно закрывают на это глаза.
Также карта появляется в видеоролике, посвященном проведению саммита G20 в Осаке. Карта, на которой крупным планом показаны все четыре Курильских острова, появляется уже на второй секунде видео. Япония присвоила себе и другой спорный остров, который принадлежит Китаю - Сенкаку.
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