На сайте G20 Курилы обозначены как японская территория

На карте мира с официального сайта "Большой двадцатки" Курильские острова отмечены как японская территория. В МИД России пояснили, что Япония всегда включала южные Курильские острова в свой состав на географических картах, поэтому российские дипломаты уже давно закрывают на это глаза.



Японские СМИ признали Курилы идеальным местом для...

Также карта появляется в видеоролике, посвященном проведению саммита G20 в Осаке. Карта, на которой крупным планом показаны все четыре Курильских острова, появляется уже на второй секунде видео. Япония присвоила себе и другой спорный остров, который принадлежит Китаю - Сенкаку.