Власти Латвии: Эстония развязывает "акцизную войну"

С 1 июня в Эстонии на 25% снижают акцизы на алкогольную продукцию. Такая мера вызвала негодование у латвийских властей, которые уже обвинили своего соседа в развязывании "акцизной войны". Правительство Эстонии сделало такой шаг, чтобы позволить предпринимателям снизить цены на алкогольную продукцию.



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Ранее из-за высоких акцизов жителям Эстонии приходилось выезжать в Латвию за более дешевым алкоголем. После снижения акциза премьер Латвии Кришьянис Кариньш упрекнул Таллин и заявил, что Рига не оставит снижение акциза без ответа. Также Кариньш напомнил, что у стран Балтии было соглашение, по которому все акцизные изменения должны были согласовываться с соседними государствами.

Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что никогда не слышал о таком соглашении.