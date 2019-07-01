В администрации Зеленского рассказали о подборе кадров через Facebook

Около 40% депутатов украинского парламента от "Слуги народа" могут не оправдать надежд партии. Такое заявление сделал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.



Зеленский представил свою команду в администрацию президента Украины / Новости от 18.04.2019 22:37

"Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наших надежд. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook", - сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".

Богдан добавил, что партия рассчитывает на 50% "идеологически верных" депутатов в своей фракции в парламенте. Остальные со временем начнут брать взятки и лоббировать чьи-либо интересы. "Если бы мы формировали список из депутатов прошлых созывов, он был бы инфицирован на 100 процентов", - подчеркнул руководитель администрации Зеленского

Напомним, по данным социологических опросов, на места в Верховной Раде претендуют шесть партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "Сила и честь".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что партия "Слуга народа" Зеленского получила большинство симпатий украинцев на будущих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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