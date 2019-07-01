Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страну пытаются оттеснить на обочину международной политики. Так он отреагировал на итоги саммита G20 в японской Осаке.
"Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники", - передает его слова агентство "Интерфакс-Украина".
Политик добавил, что любое обсуждение вопросов, касающихся Украины, должно происходить при участии самой Украины.
"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "ничего об Украине - без Украины", - сказал Порошенко и еще раз отметил свою готовность оказать поддержку новому руководству страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неприглашенный на G20 Зеленский не собирался лететь на саммит, рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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