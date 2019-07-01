СМИ Запорожской области сообщают о нашествии блох в главном украинском курорте - Мелитополе. Журналисты предостерегли отдыхающих от купания, особенно в прибрежной части села Приморский Посад, где недавно морские блохи искусали несколько отдыхающих семей.
Региональные издания узнали, что в последнее время к врачам слишком часто начали обращаться отдыхающие с жалобами на многочисленные укусы после купания. Наиболее острая реакция отмечается у детей. Медики прописывают пострадавшим абсорбенты и противоаллергенные препараты.
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