Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинский Мелитополь атаковали морские блохи

Мир » Бывший СССР » Украина print

СМИ Запорожской области сообщают о нашествии блох в главном украинском курорте - Мелитополе. Журналисты предостерегли отдыхающих от купания, особенно в прибрежной части села Приморский Посад, где недавно морские блохи искусали несколько отдыхающих семей.


Видео: смерч разбушевался около Мелитополя / Новости от 26.05.2019 15:34

Региональные издания узнали, что в последнее время к врачам слишком часто начали обращаться отдыхающие с жалобами на многочисленные укусы после купания. Наиболее острая реакция отмечается у детей. Медики прописывают пострадавшим абсорбенты и противоаллергенные препараты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пляж блохи курорт украины мелитополь
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Куда пожаловаться, если соседи незаконно сдают жилье?
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12
Ландшафтный дизайн
Как правильно распланировать дачный участок
Новости Все >
Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США
Илья Яшин лидирует по 45-му округу в Мосгордуму - "Левада-центр"
За отсутствие "звездности" в гостиницах начнут штрафовать﻿
Кадыров - в лидерах рейтинга цитируемости блогеров
Американский журналист призвал туристов ездить в Грузию "назло Путину"
Бузова провела тренировку на стадионе "Барселоны"
ЦИК: большинство нарушений в Петербурге являются умышленными
Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с "Ахматом"
Коммунальные платежи в Подмосковье вырастут с июля на 5 %
Порошенко: Украину хотят оттеснить на обочину международной политики
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.

Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии
Бывший СССР
Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии
Бывший СССР
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
Здоровье и профилактика
Чем полезен Иван-чай
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России

Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.

Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Власти хотят контролировать все траты россиян
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Мир. Новости мира
Песков: Трамп обрадовался приглашению на День Победы от Путина
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Редакция рубрики "Мир" США репрессивны в отношении половой морали Редакция рубрики "Мир" Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова
Комментарии
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Порошенко: Украину хотят оттеснить на обочину международной политики
На что пойдет Эстония ради транзита через Россию
Илья Яшин лидирует по 45-му округу в Мосгордуму - "Левада-центр"
Депутат Госдумы поддержал изучение религиозных текстов в школе
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Гибель Грузии: уроки для современной России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
В Домодедове задержали высадку рейса из Грузии из-за возможной инфекции
Цены на услуги ХЖК в России с 2017-го по 2018 год выросли на 5,3%
Минсельхоз намерен запретить чиновникам закупать зарубежные вина
Суд отправил под домашний арест убившего прохожего 15-летнего подростка
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Суд отправил под домашний арест убившего прохожего 15-летнего подростка
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ