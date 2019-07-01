В ПАСЕ внесут резолюцию против возобновления полномочий РФ

Одновременно несколько стран-противников возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию, чтобы оспорить возобновления полномочий российской делегации. Об этом рассказал маршал польского сената Станислав Корчевский.



Случай обыкновенного шантажа или дипломатия? Зачем Европе возвращать Россию в ПАСЕ / Новости от 28.06.2019 22:43

Политик рассказал, что в ближайшем будущем состоится встреча представителей стран, которые возмущены возвращением России в ПАСЕ - Словакии, Грузии, Эстонии, Украины, Польши и Литвы. Ранее представители этих стран уже выпускали совместное заявление, в котором ссылались на то, что РФ "не продвигает, а расшатывает европейскую демократию".