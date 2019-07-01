Одновременно несколько стран-противников возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию, чтобы оспорить возобновления полномочий российской делегации. Об этом рассказал маршал польского сената Станислав Корчевский.
Политик рассказал, что в ближайшем будущем состоится встреча представителей стран, которые возмущены возвращением России в ПАСЕ - Словакии, Грузии, Эстонии, Украины, Польши и Литвы. Ранее представители этих стран уже выпускали совместное заявление, в котором ссылались на то, что РФ "не продвигает, а расшатывает европейскую демократию".
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