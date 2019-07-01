Путин стоял под гимн Украины в Минске

Президент России Владимир Путин посетил белорусскую столицу, где проходила церемония закрытия "Европейских игр". Глава государства присутствовал на боксерском поединке Муслима Гаджимагомедова и белоруса Владислава Смягликова, в котором одержал победу россиянин.



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После поединка состоялась церемония награждения победителя боксерских соревнований в весовой категории до 75 килограмм - украинца Александра Хижняка. Когда заиграл гимн Украины Владимир Путин вместе со всеми присутствующими встал.

После этого российский лидер встретился со сборной России на "Европейских играх", которая заняла первое место в командном зачете соревнований.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о церемонии открытия первым олимпийских игр, которая состоялась в 2015 году в столице Азербайджана. В состязаниях участвовали более шести тысяч спортсменов из 50 стран, среди которых 355 россиян. Всего в ходе игр было разыграно 253 комплекта наград в 20 видах спорта.

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