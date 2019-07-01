Бабицкий: Россия сможет принудить Украину к миру

Журналист Андрей Бабицкий выразил мнение, что выдача российских паспортов жителям Донбасса позволит России принудить Украину к урегулированию конфликта. По его словам, жители ДНР и ЛНР скоро станут полноправными гражданами РФ, поэтому Россия сможет прибегнуть к силовому варианту, в случае обострения ситуации.



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Бабицкий ссылается на то, что у России уже есть опыт применения силы для обеспечения защиты своих граждан. Похожая ситуация развернулась в Грузии в 2008 году, когда российские войска заняли Цхинвал из-за вооруженной агрессии грузинской армии против местных жителей, которые являлись гражданами России.

"Ситуация на Донбассе меняется с каждым днем. Да, обстрелы стали интенсивнее, но этого еще недостаточно для запуска военной операции. Речь идет о том, что в случае полномасштабной атаки на Донбасс со стороны националистических батальонов Россия может ввести свои войска на территорию ДНР и ЛНР, чтобы защитить своих граждан", - утверждает Бабицкий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские войска могут оккупировать половину Украины, если начнут штурм Донбасса. Москва таким образом захватит практически все "украинские" земли, пояснил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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