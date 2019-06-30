Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне КНДР была постановочным шоу и не принесла никаких результатов. Такое мнение высказал представитель Демократической партии Джулиан Кастро.
"Я за диалог с противниками, но то, что случилась там, было оказанием президентом репутационной поддержки диктатору", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Он добавил, что встреча не принесла ничего нового для американской общественности. Подобное уже было в Сингапуре. Тогда Трамп заверил, что КНДР - больше не угроза для США, однако спустя несколько недель Северная Корея возобновила проведение ядерных испытаний.
Напомним, переговоры Трампа и Ким Чен Ына прошли в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Главы государств договорились создать группу переговорщиков.
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