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В США назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына постановкой и шоу

Мир print

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне КНДР была постановочным шоу и не принесла никаких результатов. Такое мнение высказал представитель Демократической партии Джулиан Кастро.


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"Я за диалог с противниками, но то, что случилась там, было оказанием президентом репутационной поддержки диктатору", - сказал он в интервью телеканалу ABC. 

Он добавил, что встреча не принесла ничего нового для американской общественности. Подобное уже было в Сингапуре. Тогда Трамп заверил, что КНДР - больше не угроза для США, однако спустя несколько недель Северная Корея возобновила проведение ядерных испытаний. 

Напомним, переговоры Трампа и Ким Чен Ына прошли в Доме свободы в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Главы государств договорились создать группу переговорщиков.

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Темы сша шоу кндр трамп встреча критика ким чен ын постановка
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