В партии Зеленского пожаловались на кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовала от апелляционного суда обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) указывать в бюллетенях политическую принадлежность так называемых кандидатов-клонов.



Партия Зеленского назвала 20 кандидатов в Верховную раду / Новости от 09.06.2019 16:15

"Обязать Центральную избирательную комиссию указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах", - заявили в пресс-службе партии.

Ранее кандидатами в депутаты Верховной рады стали восемь человек с фамилией Зеленский. Как уточнили в ЦИК Украины, все они имеют разные имена и отчества.

Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.