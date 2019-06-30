Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" потребовала от апелляционного суда обязать Центральную избирательную комиссию (ЦИК) указывать в бюллетенях политическую принадлежность так называемых кандидатов-клонов.
"Обязать Центральную избирательную комиссию указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах", - заявили в пресс-службе партии.
Ранее кандидатами в депутаты Верховной рады стали восемь человек с фамилией Зеленский. Как уточнили в ЦИК Украины, все они имеют разные имена и отчества.
Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
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