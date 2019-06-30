Соединенные Штаты и КНДР создадут группу переговорщиков, которые будут обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал после завершения встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали", - передает его слова телеканал CNN.
По словам президента США, переговорщики приступят к работе в течение двух ближайших недель. Американскую команду возглавит нынешний специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун.
Напомним, сегодня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, состоялась встреча лидеров США и КНДР. После обмена рукопожатиями и церемонии фотографирования главы государств провели переговоры в "Доме мира" в пограничном пункте Пханмунджом.
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