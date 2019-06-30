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Освобожденный из плена украинец рассказал о допросе в СБУ

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украинец Дмитрий Великий, освобожденный из плена в Донбассе, рассказал о ночном визите сотрудников Службы безопасности (СБУ). Силовики вломились в дом, где жил мужчина и отвезли его на допрос в военную прокуратуру. 


ДНР и ЛНР согласились на освобождение нескольких пленных / Новости от 27.06.2019 14:58

По словам Великого, вооруженные люди "перепрыгнули через забор" и вошли в дом, где он живет вместе с родителями. Затем мужчину отвезли в СБУ, продержав там до самого утра. После этого его доставили в военную прокуратуру.

В СБУ пояснили, что по возвращении пленного на Украину ведомство "дало возможность гражданину встретиться с родителями", а затем передало следователю военной прокуратуры, который ведет его дело. Великого обвиняют в самовольном оставлении места службы. 

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Темы сбу допрос пленный украина
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