Освобожденный из плена украинец рассказал о допросе в СБУ

Украинец Дмитрий Великий, освобожденный из плена в Донбассе, рассказал о ночном визите сотрудников Службы безопасности (СБУ). Силовики вломились в дом, где жил мужчина и отвезли его на допрос в военную прокуратуру.



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По словам Великого, вооруженные люди "перепрыгнули через забор" и вошли в дом, где он живет вместе с родителями. Затем мужчину отвезли в СБУ, продержав там до самого утра. После этого его доставили в военную прокуратуру.

В СБУ пояснили, что по возвращении пленного на Украину ведомство "дало возможность гражданину встретиться с родителями", а затем передало следователю военной прокуратуры, который ведет его дело. Великого обвиняют в самовольном оставлении места службы.