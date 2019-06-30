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Ляшко разругался с Саакашвили и посоветовал ему вернуться на родину

Мир » Бывший СССР » Украина print

Депутат Верховной рады Олег Ляшко разругался с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в эфире украинского телеканала "НАШ". 


Ляшко: Саакашвили на Украине ждет тюрьма / Новости от 30.05.2019 06:44

Депутат предложил Саакашвили вернуться "в родную Грузию", где против политика есть "приговор на шесть лет". Таким образом он отреагировал на вопрос бывшего губернатора Одесской области о том, не желает ли Ляшко "пожертвовать миллион долларов со своих деклараций" на лечение больных детей. По словам Саакашвили, депутат Рады только говорит, но ничего не делает. 

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию после поражения на выборах в 2013 году, перебравшись на Украину. В Грузии в отношении бывшего президента заведено несколько уголовных дел. Его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. На Украине партия Саакашвили "Движения новых сил" собирается участвовать в парламентских выборах. 

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Темы ляшко грузия украина саакашвили уголовное дело
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