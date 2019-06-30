Трамп прибыл на межкорейскую границу и встретился с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Главы государств пожали друг другу руки и обменялись короткими приветствиями, находясь по разные стороны от демаркационной линии.



Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын может сделать КНДР «экономически сильной» / Новости от 27.02.2019 09:56

Трамп стал первым в истории США действующим президентом, который пересек границу КНДР и ступил на северокорейскую территорию.

"Пересечение этой границы - огромная честь. Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба", - заявил американский президент.

Со своей стороны лидер КНДР также перешел демаркационную линию и зашел на территорию Южной Кореи. По мнению Ким Чен Ына, дружеские отношения с Соединенными Штатами позволят преодолеть все проблемы прошлого. Он добавил, что узнал о планах Дональда Трампа случайно.

"Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter, - сказал Ким Чен Ын.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп решил добавить еще больше эпатажа и заявил, что он и северокорейский лидер Ким Чен Ын влюбились друг в друга. Об этом он рассказал на выступлении перед своими единомышленниками в Западной Вирджинии.

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