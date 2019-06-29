Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поделился впечатлениями от состоявшихся вчера переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Напомним, что встреча лидеров двух сверхдержав прошла в рамках саммита G20 в японском городе Осака.
Своими впечатлениями от встречи с Трампом Путин поделился на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Глава государства считает, что встреча была "полезной, хорошей, деловой, прагматичной".
Удалось, отметил Владимир Путин, обсудить ситуацию в различных регионах мира.
Например, указал действующий президент Российской Федерации, они с Дональдом Трампом обсудили экономические отношения РФ и США, которые, подчеркнул Путин, на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии.
Также, подчеркнул Путин, поднималась и тема начала консультаций по поводу СНВ-3 — Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин позвал Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.
Читайте также:
Путин нравится Трампу искренностью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.