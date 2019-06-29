Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поделился впечатлениями от состоявшихся вчера переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.



Встреча Путина и Трампа: самые значимые заявления / Новости от 16.07.2018 23:42

Напомним, что встреча лидеров двух сверхдержав прошла в рамках саммита G20 в японском городе Осака.

Своими впечатлениями от встречи с Трампом Путин поделился на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Глава государства считает, что встреча была "полезной, хорошей, деловой, прагматичной".

Удалось, отметил Владимир Путин, обсудить ситуацию в различных регионах мира.

Например, указал действующий президент Российской Федерации, они с Дональдом Трампом обсудили экономические отношения РФ и США, которые, подчеркнул Путин, на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также, подчеркнул Путин, поднималась и тема начала консультаций по поводу СНВ-3 — Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин позвал Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.

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