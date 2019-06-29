Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной

Мир print

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поделился впечатлениями от состоявшихся вчера переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.


Встреча Путина и Трампа: самые значимые заявления / Новости от 16.07.2018 23:42

Напомним, что встреча лидеров двух сверхдержав прошла в рамках саммита G20 в японском городе Осака.

Своими впечатлениями от встречи с Трампом Путин поделился на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

Глава государства считает, что встреча была "полезной, хорошей, деловой, прагматичной".

Удалось, отметил Владимир Путин, обсудить ситуацию в различных регионах мира.

Например, указал действующий президент Российской Федерации, они с Дональдом Трампом обсудили экономические отношения РФ и США, которые, подчеркнул Путин, на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также, подчеркнул Путин, поднималась и тема начала консультаций по поводу СНВ-3 — Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин позвал Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.

Читайте также:

Путин нравится Трампу искренностью.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы g20 сша трамп путин россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Бизнес
Цифровая печать на ткани - новая эра и новая мода
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
США и Канада. Новости и аналитика
Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы
Новости Все >
Журналист из США: беззубая улыбка и желтые шнурки Овечкина изменили НХЛ
Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Трамп: Путин "прекрасный парень" и "необычайный человек"
Депутат Рады: Климкин позорит дипломатию Украины
"Я чувствую себя хорошо": Меркель отрицает проблемы со здоровьем
G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
В ПИТЕРЕ РУШИТСЯ ВСЕ И МОКНЕТ ГРАНИТ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян - Левада-центр
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Гибель Грузии: уроки для современной России
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ