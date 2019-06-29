Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом

Мир print

Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что не хотел называть Российскую Федерацию врагом.

Слова Борреля передает испанское издание EL Periodico.

Жозеп Боррель указал, что Москва, скорее всего, неправильно интерпретировала его слова. И. о. главы МИД Испании заявил, что якобы не называл Россию врагом Испании.

По словам Борреля, он лишь имел ввиду, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты Америки — перестает ее защищать. А старый соперник — Советский Союз — вновь появляется на горизонте.

Напомним, что в конце мая текущего года Жозеп Боррель назвал РФ врагом. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. После его слов посла Испании в Москве вызвали в МИД РФ.

Читайте также: 

Сиеста: как дремлет Испания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша европа испания
Обсудить
Актуальная аналитика
Бизнес
Цифровая печать на ткани - новая эра и новая мода
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
США и Канада. Новости и аналитика
Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы
Новости Все >
Журналист из США: беззубая улыбка и желтые шнурки Овечкина изменили НХЛ
Путин посчитал встречу с Трампом полезной, деловой и прагматичной
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Трамп: Путин "прекрасный парень" и "необычайный человек"
Депутат Рады: Климкин позорит дипломатию Украины
"Я чувствую себя хорошо": Меркель отрицает проблемы со здоровьем
G20: Трамп предложил Эрдогану укреплять НАТО, а не покупать у РФ С-400
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Светлана Орлова - Итоги правления Путина в политике школ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
В ПИТЕРЕ РУШИТСЯ ВСЕ И МОКНЕТ ГРАНИТ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях
Против закона о неуважении к власти высказались более половины россиян - Левада-центр
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Гибель Грузии: уроки для современной России
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Полицейский похитил 2,5 млн рублей у пенсионерки из Воронежа
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ