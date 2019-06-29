И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом

Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что не хотел называть Российскую Федерацию врагом.

Слова Борреля передает испанское издание EL Periodico.

Жозеп Боррель указал, что Москва, скорее всего, неправильно интерпретировала его слова. И. о. главы МИД Испании заявил, что якобы не называл Россию врагом Испании.

По словам Борреля, он лишь имел ввиду, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты Америки — перестает ее защищать. А старый соперник — Советский Союз — вновь появляется на горизонте.

Напомним, что в конце мая текущего года Жозеп Боррель назвал РФ врагом. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. После его слов посла Испании в Москве вызвали в МИД РФ.

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