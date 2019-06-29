Депутат Рады: Климкин позорит дипломатию Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин позорит своими действиями дипломатию постсоветской республики.



Климкин заявил о ненужности дипотношений с Россией / Новости от 26.11.2018 23:33

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады Николай Скорик.

Примечательно, что народного избранника не устраивает в Климкине все — от внешнего вида до результатов его работы на посту глав МИД Украины.

Николай Скорик также отметил, что в противостоянии действующего президента страны Владимира Зеленского и Павла Климкина не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон.

Напомним, что 27 июня Зеленский заявил, что о действиях Министерства иностранных дел Украины узнает из сети интернет.

Павел Климкин же в ответ объявил, что имеет право вести дипломатическую работу и без переговоров с главой государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Украины назвал предложение РФ по украинским морякам "ловушкой".

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