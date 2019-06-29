Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем.
Об этом Меркель сообщила журналистам в ходе саммита G20 в Осаке, Япония.
"Как это появилось, так и само пройдет", — заявила немецкий канцлер, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.
"Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо", — заключила Ангела Меркель.
Напомним, что канцлеру Германии в первый раз стало плохо в ходе встречи с действующим президентом Украины Владимиром Зеленский. Меркель тщетно пыталась унять сильную дрожь во всем теле, а после объяснила свое состояние обезвоживанием.
Во второй раз немецкий канцлер испытала приступ сильной дрожи спустя девять дней после встречи с главой постсоветской республики — во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровье и самочувствие канцлера стали одной из самых обсуждаемых тем в немецких средства массовой информации.
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