"Я чувствую себя хорошо": Меркель отрицает проблемы со здоровьем

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем.



Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Новости от 18.06.2019 15:07

Об этом Меркель сообщила журналистам в ходе саммита G20 в Осаке, Япония.

"Как это появилось, так и само пройдет", — заявила немецкий канцлер, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий.

"Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо", — заключила Ангела Меркель.

Напомним, что канцлеру Германии в первый раз стало плохо в ходе встречи с действующим президентом Украины Владимиром Зеленский. Меркель тщетно пыталась унять сильную дрожь во всем теле, а после объяснила свое состояние обезвоживанием.

Во второй раз немецкий канцлер испытала приступ сильной дрожи спустя девять дней после встречи с главой постсоветской республики — во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровье и самочувствие канцлера стали одной из самых обсуждаемых тем в немецких средства массовой информации.

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