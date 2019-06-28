Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сыграл на рояле, находясь на саммите "Большой двадцатки" в японском городе Осака. Соответствующая фотография появилась на странице официального представителя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса в Twitter.
"Ода к радости принципа многосторонних отношений", - подписал фотографию Схинас.
В подписи Схинас указал на то, что гимн Евросоюза был создан на основе четвертой части Девятой симфонии Бетховена, а также стихотворении Фридриха Шиллера "Ода к радости".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о досуге лидеров стран "Большой двадцатки" в Осаке. Например, Дональд Трамп, ожидая обеда со своими коллегами по саммиту, опубликовал хвалебный пост в Twitter. "Страну представляю хорошо", - написал американский лидер своим подписчикам.
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