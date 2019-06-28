Президент США Дональд Трамп перед обедом с мировыми лидерами в рамках саммита G20 опубликовал хвалебный отзыв о себе в Twitter. "Нахожусь в Японии на саммите "Большой двадцатки". Страну представляю хорошо", - написал Трамп.
В публикации президент США не обошел стороной своих конкурентов - Берни Сандерса и Джо Байдена, которые выразили желание поучаствовать в президентской гонке в 2020 году. Трамп написал, что "для Сонного Джо и Сумасшедшего Барни день выдался не очень хороший".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин прибыл на саммит в Осаку со своей термокружкой.
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